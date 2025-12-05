La pelota todavía no empezó a rodar, pero el Mundial 2026 ya comienza a jugarse. Este viernes 5 de diciembre, desde las 14 (hora argentina), se realizará en Washington D.C. el esperado sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, una edición ampliada y revolucionaria con 48 selecciones y 12 grupos. Argentina, defensora del título y actual número uno del ranking FIFA, encabezará el Bombo 1.

La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y contará con fuerte presencia política y deportiva. Gianni Infantino será la cara visible de FIFA, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su asistencia al catalogar el evento como “prioridad nacional” de cara al 250° aniversario del país. También estarán representantes de todas las federaciones clasificadas, con Irán como única ausencia tras anunciar un boicot por problemas con sus visados.

El sorteo llega con normas inéditas que buscan equilibrar el nuevo mapa mundial. Por primera vez, selecciones como Argentina y España, líderes del ranking, no podrán cruzarse hasta la final si ganan sus grupos. Lo mismo ocurre con Inglaterra–Francia y con los tres anfitriones, que estarán separados para garantizar que cada uno juegue la fase de grupos en su país.

Los bombos también tendrán su particularidad: los mejores ubicados en el ranking serán cabezas de serie, mientras que los repechajes, que incluyen a equipos como Bolivia, Jamaica y República Democrática del Congo, contarán con fuertes restricciones de cruces. La UEFA podrá colocar hasta dos selecciones por grupo, mientras que el resto de las confederaciones tendrá límites estrictos para evitar cruces repetidos.

La ceremonia incluirá un momento especial: la devolución oficial de la réplica del trofeo que Argentina levantó en Qatar 2022. Aunque aún no hay confirmación, todo apunta a que el delegado albiceleste será Lionel Scaloni. Además, habrá exjugadores invitados, artistas y segmentos dedicados al nuevo formato que volverá a incluir a los “mejores terceros”, instancia que no se veía desde 1994.

Con bombos definidos, reglas claras y una expectativa mundial, el sorteo del Mundial 2026 se convierte en el primer gran capítulo del torneo que cambiará para siempre la competencia más importante del planeta.