Cuando podría darse el próximo River- Boca

La fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional entra en su definición. El Superclásico con triunfo de River por 2-1, determinó una mejora en la tabla del grupo B para el Millanario, que escaló al tercer lugar. Boca se mantiene líder del A, ambos con una fecha del final donde se puede alterar el orden final.

El clásico en EL Monumental tenía más valor emotivo y anímico, que numérico para ambos elencos, ya que tanto Boca como River estaban clasificados a octavos de final. Sin embargo, la victoria del elenco de Gallardo, con los goles de mastantuolo y Driussi, le permitió quedar tercero, y si se mantiene en ese lugar, solo se podrá ver con el Xeneize en la final, el 1° de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Un nuevo Superclásico en instancias previas a la final se podría dar si el Millonario pierde en la última fecha ante Vélez y San Lorenzo supera a Sarmiento, quitándole así el tercer lugar en el grupo B. Otra posibilidad sería que Boca pierda frente a Tigre y Argentinos Juniors lo supere en la cima de la zona A.

A falta de una fecha para culminar la fase regular, los clasificados por la Zona A son Boca, Huracán, Argentinos Juniors y Tigre, mientras que en la Zona B ya su lugar asegurado Independiente, Rosario Central, River, San Lorenzo, Platense, Lanús y Deportivo Riestra.

Si terminara el torneo como está ahora, los cruces serían: Boca vs Instituto, San Lorenzo vs Racing, Independiente vs Estudiantes, Huracán vs Lanús, Rosario Central vs Barracas Central, Tigre vs Deportivo Riestra, Argentinos vs Platense, River vs Independiente Rivadavia.

Con el partido del domingo, se vieron las caras 264 veces, con 92 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates. Boca suma 339 goles convertidos, mientras que River acumula 322.