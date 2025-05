Encontraron a un ex Boca en la cama con la esposa del DT y lo echaron de su club

El mundo del fútbol argentino amaneció con una noticia que sacudió a propios y ajenos: el mediocampista Gonzalo Castellani fue apartado del plantel profesional de Ferro Carril Oeste y su contrato está en proceso de rescisión. ¿El motivo? Una supuesta relación con la esposa del entrenador Gonzalo Grelak, que habría sido descubierta en plena concentración.

Aunque el club no dio detalles oficiales sobre lo sucedido, el conflicto explotó en la intimidad del vestuario, alterando la armonía del equipo y empujando a la dirigencia a tomar una decisión urgente. En un comunicado seco y formal, Ferro informó que, tras una evaluación conjunta de su Mesa Directiva y la Subcomisión de Fútbol, iniciaron negociaciones con Castellani para finalizar su vínculo con la institución.

La versión que circula —y que se viralizó rápidamente en redes sociales a través de la cuenta especializada @JugandoSalimos2— indica que Castellani fue sorprendido en un encuentro íntimo con la pareja del DT, lo que habría desencadenado una ruptura total entre jugador y cuerpo técnico. Desde entonces, el mediocampista quedó marginado del plantel y, a pesar de los intentos por manejar el tema puertas adentro, la noticia estalló en el ámbito deportivo.

Una salida que no fue por lo futbolístico

Castellani, de 36 años, supo vestir la camiseta de clubes importantes como Boca Juniors, Godoy Cruz y Atlético Nacional de Colombia, y llegó a Ferro con la experiencia como bandera. Pero esta situación extrafutbolística lo dejó fuera de juego en una de las instituciones más tradicionales del ascenso argentino.

Fuentes cercanas al club aseguran que la decisión fue tomada por motivos disciplinarios y de convivencia, más allá del nivel deportivo del jugador. La dirigencia priorizó mantener la cohesión interna del grupo antes que alimentar una tensión insostenible entre el DT y uno de sus dirigidos.

Silencio oficial, ruido en redes

Mientras ni Castellani ni Grelak han salido a hablar públicamente del tema, el escándalo se convirtió en tendencia en X (ex Twitter) y reavivó el debate sobre los "códigos" en el vestuario, la delgada línea entre la vida privada y la profesional, y el impacto que pueden tener los vínculos personales en un grupo de trabajo.

“En estos casos, no se discute si el jugador rindió o no: se trata de un tema de lealtad, de respeto. Es algo que excede lo deportivo”, expresó en off un allegado al cuerpo técnico.

¿Y ahora qué?

Desde el club confirmaron que las negociaciones con el mediocampista para cerrar su salida están avanzadas. En paralelo, el plantel buscará recuperar la concentración perdida en medio de un campeonato ajustado, donde Ferro intenta ser protagonista y volver a soñar con el ascenso.

En tanto, la dirigencia evitó profundizar sobre los motivos concretos de la desvinculación, amparándose en cuestiones de confidencialidad, aunque nadie niega la existencia del conflicto. El silencio institucional contrasta con el estruendo que generó el episodio en la opinión pública.