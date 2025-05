Colapinto ya está en Imola y giró… pero en bicicleta

Franco Colapinto es el protagonista del gran evento deportivo para la Argentina el fin de semana y el piloto de Alpine arribó hoy al circuito de Imola con la nueva pilcha y reconoció el trazado en bicicleta en la previa al Gran Premio de la Fórmula 1, válido por la séptima fecha de la temporada y que marcará .

Antes, y después de un silencio programado por su nuevo equipo, tras el comienzo inesperado con Williams del 2024, el nacido en Pilar brindó una entrevista con Espn, donde puso en claro cuáles serán sus nuevos objetivos.

“El piloto de referencia es Pierre (Gasly). No conozco al auto, hay tres pruebas que serán importantes, pero el objetivo es mejorar, quiero hacer las cosas bien, los procedimientos, todo lo que el equipo me vaya diciendo”, sostuvo con la naturalidad que lo caracteriza.

Igual, el ex corredor de F2 y F3 categorías en las que ya triunfó sobre esta misma pista, no ocultó las directivas en torno a la comunicación. “No digo malas palabras, no puedo, las multas son altísimas, creo que como 50 mil dólares, tengo que vender todo”, describió entre risas la rigurosidad y el formalismo que deberá mantener en boxes.

El francés Gasly lo recibió con una sonrisa en las instalaciones del equipo y juntos protagonizaron una de las fotografías del día con la ropa de Alpine que ambos utilizan al arribo y durante la estadía en cada circuito.

Volvió el mate al paddok

Lo que no cambiaron en Colapinto fueron algunas costumbres, como la del mate, fiel compañero en cada mañana.

Su regreso tras el recambio por el australiano Jack Doohan no lo abstraen de lo doloroso que habrá sido para el Oceanía haber recibido la noticia. “Jack es muy buen pibe, es una lástima. La Fórmula 1 es muy dura y nunca elige cuando subirse. Es mi sueño desde chiquito y tener otra posibilidad es muy lindo”, expresó a una de las cadenas televisivas que tienen los derechos para transmitir las carreras en Argentina y toda América Latina.

Este fin de semana, el cronograma incluye las prácticas libres del viernes a las 8:30 y 12 en el primer y segundo turno, respectivamente. Sábado frente a la pantalla desde las 7:30 y la clasificación se pondrá en marcha a las 11. La gran final del domingo se pondrá en marcha a las 10.