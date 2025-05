Mal arranque de Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Mal primer día de ensayos para Franco Colapinto en Barcelona, sede de la 9ª fecha del calendario de Fórmula que lo tiene por tercera vez arriba de un Alpine que no mejora, fue último en ambos intentos y hasta terminó prendido fuego en el box.

El viernes en Montmeló arrancó bien temprano para la Argentina y desde las primeras vueltas comenzaron los inconvenientes para el número 43. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, no tuvo el mismo comienzo y se ubicó entre los 8 mejores tiempos del primer día en pista.

La preocupación mayor llegó sobre el cierre del segundo ensayo, cuando la actuación de Colapinto se vio interrumpido a falta de poco más de un minuto porque el auto levantó temperatura. Rápidamente acudió a la zona de boxes, donde el equipo debió extinguir las incipientes llamas que salían del motor.

En total fueron 19 giros en el primer intento, dos menos que en el segundo, lo que abre muchos interrogantes de cara al sábado de clasificación, precedido por una nueva chance de probar la evolución del auto en estas horas de trabajo.

Los ensayos fueron dominados por los McLaren de Oscar Piastri (mejor tiempo del día con 1 minuto 12 segundos y 729/1000) y Lando Norris, el británico que viene de ganar el Gran Premio de Mónaco.

“Día duro”

Fiel a su estio, en el balance posterior ante la prensa, el corredor nacional no ocultó su decepción y tampoco puso excusas. “No encontré el ritmo. El auto está muy desconectado adelante y atrás. Con la goma dura está bastante peor. Día duro”, describió.

Desconcertado por el momento, Colapinto fue más allá y reconoció estar “tratando de entender en dónde pierdo”. “No me sentí muy cómodo y no me es muy explicar las pérdidas”, cerró.

Para el sábado

El sábado a las 7.30 de la Argentina llegará el momento de volver a ensayar, esperando el plato fuerte del día, la clasificación que se pondrá en marcha a las 10.

Por la pantalla de Fox Sports podrá verse todo por el sistema de cable sin codificar. Los que posean la opción, podrán optar también por Espn Premium.