Mastantuono reveló que el llamado de Xabi Alonso fue clave para ir al Real Madrid

Franco Mastantuono, juvenil de 17 años de River Plate, rompió el silencio sobre su traspaso al Real Madrid. En diálogo con la plataforma DAZN, el mediocampista argentino reconoció que la llamada del técnico español Xabi Alonso fue determinante para decidir su futuro en el club europeo.

“La manera en la que Xabi se manejó conmigo fue increíble. La charla me influyó mucho porque el hecho de que un entrenador te quiera es un voto de confianza para un jugador que está dejando un club enorme como River. Eso no es fácil. Sus palabras me motivaron mucho para dar el salto”, expresó Mastantuono.

Además, el jugador destacó la magnitud del club español: “Es el club que más ha ganado en Europa. Todos los jugadores quieren estar ahí”.

El presente de Mastantuono en River y el Mundial de Clubes

Pese a las expectativas por su pase al Real Madrid, Mastantuono aclaró que su prioridad está en el presente de River Plate, que disputa el Mundial de Clubes.

“Este torneo lo juego en River y la cabeza siempre la pongo donde estoy ahora. Por mucho que la gente hable u opine, yo tengo las cosas claras”, sostuvo el mediocampista.

River Plate jugará este miércoles 26 de junio a las 22 (hora argentina) frente al Inter de Milán, en busca de la clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Mastantuono, su amor por River y el futuro en Europa

El futbolista, que debutó profesionalmente en River a los 16 años, destacó su compromiso con el club argentino, a pesar de su inminente salida.

“Siempre que juego con la camiseta de River trato de hacerlo con profesionalidad. Sé que no me quedan muchos partidos aquí, pero siempre le pongo las mismas ganas y pasión. Le tengo un amor al club muy grande y siempre voy a dejar la vida por estos colores”, afirmó.