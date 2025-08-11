¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
Caída inesperada

Un insólito festejo en Nascar y el ganador terminó en el hospital: se fracturó la clavicula

Connor Zilisch, piloto de 19 años, sufrió una grave caída tras celebrar su victoria y fue trasladado al hospital

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 12:20
Connor Zilisch celebra la victoria que terminó con una inesperada caída y una fractura

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó en una dramática y preocupante escena para Connor Zilisch, joven piloto de 19 años que se impuso en una de las series NASCAR XFINITY.

Tras cruzar la línea de meta en primer lugar, Zilisch salió de su auto para festejar con su equipo y aficionados. Sin embargo, la alegría se transformó en angustia cuando, al apoyar su pie en la puerta del vehículo, se enganchó y cayó de costado al piso, quedando inmóvil.

El personal médico actuó rápidamente y trasladó al piloto en camilla hasta la ambulancia, para luego llevarlo a un centro de salud. El diagnóstico no tardó en conocerse: fractura de clavícula. A pesar del fuerte golpe, horas después se confirmó que Zilisch fue dado de alta y se recupera favorablemente.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el propio corredor agradeció el apoyo recibido y confirmó que, aunque está mejor, la lesión le impedirá participar de la próxima carrera en Go Bowling at the Glen, parte de la Cup Series.

"Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor", escribió el joven piloto.

No es la primera vez que Zilisch sufre una lesión esta temporada. Durante una carrera en Talladega, su auto impactó contra una pared, lo que le provocó una lesión en la espalda baja que le impidió competir en la siguiente fecha.

 

