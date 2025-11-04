El juicio por jurados contra el Clan Sena, en el marco del femicidio de Cecilia Strzyzowsky, continuó este martes con la declaración de dos policías especializados en cibercrimen de Chaco. Durante la audiencia, se presentaron las inquietantes búsquedas realizadas por César Sena en Google, las cuales evidencian una preocupación particular por la muerte violenta y el destino del alma.

Según lo expuesto, la víctima, Cecilia Strzyzowsky, de 28 años, realizó consultas el 2 de junio de 2023 relacionadas con su vida cotidiana y planes futuros, como “cómo armar una valija para viajar” y “dónde comprar chocolates en Buenos Aires”, lo que sugiere que creía que viajaría a Ushuaia junto a César Sena.

Las búsquedas de Google de Sena

En marcado contraste, las búsquedas efectuadas por César Sena revelan una obsesión con la violencia y sus consecuencias espirituales. Entre las consultas se encontraron términos como “cómo quebrar una muñeca, un brazo” y “cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta”, lo que añade un matiz escalofriante a la investigación.

Además, el expediente detalla que el 4 de junio de 2023 a las 15:12, momento en que Cecilia ya habría sido asesinada, César buscó frases como “así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia” y “puede un revólver usar silenciador?”, evidenciando un interés particular en la violencia y sus mecanismos.

Búsquedas escalofriantes de César Sena en juicio por femicidio

El 5 de junio, desde las 00:38 horas, el acusado continuó explorando videos con temáticas relacionadas, tales como “muertes violentas qué pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”. Estas búsquedas aportan un perfil inquietante y complejo sobre su estado mental y motivaciones.