La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su fase final y este fin de semana se disputará el Gran Premio de Brasil, la vigésima fecha del calendario que se corre en el emblemático Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos.

El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, estará presente en esta cita que promete mucha acción, especialmente por la inclusión de una carrera sprint que puede definir el rumbo del campeonato.

Actualmente, el líder del torneo es el británico Lando Norris, piloto de McLaren, quien llega tras una contundente victoria en México. Sin embargo, la pelea por el título sigue abierta con el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quienes buscan arrebatarle la punta.

El programa del fin de semana en Brasil

Comienza este viernes con una única sesión de prácticas libres entre las 11:30 y las 12:30 hora argentina. Más tarde, a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación que definirá el orden para la carrera sprint.

El sábado a las 11 de la mañana se disputará la carrera sprint, una competencia de 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia de una carrera estándar, donde el ganador se llevará ocho puntos clave para el campeonato. La clasificación para la carrera principal se realizará ese mismo día a las 15.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo a las 14, donde se definirá gran parte de la pelea por el título de la temporada.

Este Gran Premio es uno de los más tradicionales del calendario y se desarrolla en Interlagos, un circuito que desafía a los pilotos con su trazado técnico y variable clima, lo que suele generar carreras emocionantes.

Colapinto en Brasil, carrera decisiva en F1

El calendario y horarios para seguir el Gran Premio de Brasil (hora de Argentina)

Viernes 7/11: Prácticas libres de 11:30 a 12:30, clasificación para sprint a las 15:30.

Sábado 8/11: Carrera sprint a las 11:00, clasificación para la carrera principal a las 15:00.

Domingo 9/11: Carrera principal a las 14:00.