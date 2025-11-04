Una vecina del barrio Melipal de Neuquén protagonizó un gesto que generó reconocimiento entre los efectivos policiales de la Comisaría 21°. La mujer se presentó de manera voluntaria para devolver una bicicleta que apareció en su vivienda, y cuya procedencia no pudo ser justificada por su hijo. Por eso, presumió que el chico la robó, y lo obligó a devolverla, dándole una lección de honestidad.

Según informaron fuentes policiales, la madre explicó que el muchacho había llegado días atrás con el rodado y no supo dar una respuesta sobre su origen. Ante esa situación, decidió presentarse en la unidad ubicada en Radal entre Rayen y Relmu para hacer entrega de la misma,y dejar en claro que no avalaría un posible delito.

Acción ejemplificadora

El personal policial tomó intervención e inició las actuaciones correspondientes. El joven fue demorado para averiguación de antecedentes, mientras que la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso investigar la posible vinculación con una causa por robo.

Desde la Comisaría destacaron la actitud de la mujer, a la que consideraron un ejemplo. El de actuar con responsabilidad incluso cuando las decisiones no son fáciles.