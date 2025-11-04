Un caso conmociona a la comunidad de Tierra del Fuego y ha comenzado a tomar repercusión internacional. Dante Bettiga, un joven argentino de 23 años, viajó a Rusia con el propósito de estudiar el idioma, pero terminó enrolado en el Ejército ruso y enviado a combatir en el frente de guerra contra Ucrania. Su padre, Juan Bettiga, enfrenta además una enfermedad terminal y ruega por una acción urgente que permita repatriar a su hijo.

Según el testimonio del propio padre, Dante vivía en Rusia desde el año pasado, donde asistía a clases de idioma y realizaba trámites para extender su visa de estudiante. Pero en noviembre, ante el vencimiento del permiso, habría sido víctima de un engaño. “Dos brasileños lo reclutaron para ingresar al Ejército con la promesa de obtener la ciudadanía rusa en pocos meses. Le dijeron que no iba a ser enviado al frente”, relató Juan Bettiga.

La realidad fue muy distinta. Tras apenas dos semanas de instrucción en un campo militar cercano a Moscú, el joven fueguino fue trasladado a una zona de combate, según pudo confirmar su familia a través de comunicaciones esporádicas. “A la tercera semana lo mandaron a la guerra. Él pidió la baja y se la negaron”, lamentó su padre, quien desde Ushuaia lleva adelante una campaña desesperada para lograr su liberación.

El drama se profundiza porque el padre de Dante padece un cáncer de hígado en estado avanzado, lo que hace que cada día sin noticias sea una carga emocional imposible de sostener. “Mi salud se deteriora, pero lo único que quiero es verlo de nuevo. Pido una intervención humanitaria, no quiero que mi hijo muera en una guerra que no es la suya”, expresó en declaraciones públicas.

En las últimas horas, Bettiga presentó una nota formal dirigida al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, solicitando la inmediata dispensa de las obligaciones militares de su hijo y su regreso a la Argentina. El pedido, redactado en tono humanitario, solicita la colaboración de las autoridades rusas y argentinas para que el joven pueda abandonar el frente de guerra.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que ya se habrían realizado gestiones ante la Cancillería argentina, aunque por ahora no hubo una respuesta oficial sobre la posibilidad de intervenir diplomáticamente en el caso.

El de Dante no sería un hecho aislado. En los últimos meses, distintas organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la reclutación irregular de extranjeros en Rusia, muchos de ellos bajo falsas promesas de residencia o ciudadanía.

Mientras tanto, en Ushuaia, la familia Bettiga vive en una mezcla de esperanza y angustia. Cada mensaje de Dante, enviado con dificultad desde una zona de conflicto, mantiene viva la ilusión de su regreso. “Solo quiero que vuelva. No quiero morirme sin poder abrazarlo otra vez”, dice su padre con la voz quebrada.