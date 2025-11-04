La selección Argentina de Rugby, Los Pumas, ya definieron los nombres para los últimos tres partidos internacionales de la temporada 2025, donde jugará ante Gales, Escocia e Inglaterra en suelo británico.

Con una nómina que combina regresos clave, juveniles que buscan su lugar definitivo y varias ausencias obligadas por lesión, Felipe Contepomi dio la nómina luego del Rugby Championship. En los retornos se destacan Matías Alemanno, quien regresa tras un año. También lo harán Thomas Gallo quien se recuperó de su lesión, y Efraín Elías, quien no estaba con la celeste y blanca desde marzo.

Quedaron fuera por diferentes lesiones Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona, jugadores que disputaron el Rugby Champioship, donde Argentina quedó en la cuarta colocación por detrás del campeón Sudáfrica, Nueva Zelanda, y Australia.

Con estas altas y bajas, la lista de los 35 convocados quedó: Matías Alemanno; Francisco Coria Marchetti; Pedro Delgado; Efraín Elías; Thomas Gallo; Juan Martín González; Santiago Grondona; Marcos Kremer; Pablo Matera; Julián Montoya; Joaquín Oviedo; Bautista Pedemonte; Guido Petti; Tomás Rapetti; Ignacio Ruiz; Mayco Vivas; Boris Wenger; Simón Benítez Cruz; Gonzalo Bertranou; Mateo Carreras; Santiago Carreras; Santiago Chocobares; Bautista Delguy; Benjamín Elizalde; Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía; Ignacio Mendy; Matías Moroni; Agustín Moyano; Justo Piccardo; Gerónimo Prisciantelli; Nicolás Roger.

Año irregular para Los Pumas, que hicieron un buen papel en el Champioship

El domingo 9 de noviembre abrirá con Gales a las 12.10hs. Siete días después visitará a Escocia mismo horario, y terminará el 23 del mismo mes ante Inglaterra, desde las 13.10hs.

Ahora, estos tres juegos de la ventana Internacional, serán determinantes para la Selección nacional, que tuvo un año irregular, y que define su posición final en la temporada dentro en el World Rugby, pensando en el sorteo en diciembre del Mundial del 2027.