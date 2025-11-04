Un hombre intentó robar una camioneta en el barrio Valentina Norte que había quedado en marcha cuando su dueño se bajó con la intensión de regresar inmediatamente. El sujeto aprovechó la distracción para llevarse el vehículo, pero afortunadamente, la Policía lo recuperó a las pocas cuadras. Este martes, la justicia neuquina le formuló cargos al sospechoso.

El hecho ocurrió pasado 19 de agosto, en la calle El Dorado, frente a la salita del barrio Valentina Norte. Según la teoría del caso presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal, la situación se desarrolló alrededor de las 8, cuando el imputado, identificado como A.T.O.Z., se subió a un vehículo que había sido dejado encendido y con las llaves puestas por su propietario.

La camioneta había quedado estacionada en la vía pública, lo que facilitó su acceso al imputado que comenzó a alejarse del lugar al volante del vehículo, pero no logró avanzar mucho, ya que fue interceptado por la policía a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho.

La asistente letrada de la Fiscalía, Lorena Juárez, calificó el delito como hurto doblemente agravado, ya que, además de tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, se utilizó la llave verdadera para intentar sustraerlo. Este hecho fue calificado en grado de tentativa, ya que el robo no se consumó gracias a la intervención policial.

La asistente letrada de la Fiscalía, Lorena Juárez.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó que se abra formalmente la investigación penal preparatoria por un plazo de dos meses, para continuar con el análisis del caso. A su vez, se adelantó que, dado el perfil del imputado, quien no posee antecedentes penales y cumplió con una suspensión de juicio a prueba en el pasado, se evaluará la posibilidad de aplicar una salida alternativa al proceso judicial.

Por su parte, el juez de garantías Luis Giorgetti resolvió que los cargos fueran formulados y habilitó el plazo de investigación solicitado. En su resolución, el magistrado consideró que el hecho atribuible al acusado se encuentra debidamente calificado conforme a la ley y que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial.