Marcelo Gallardo atraviesa su peor crisis en River, su segundo ciclo comenzó con promesas y gastos millonarios que no terminaron de ser representados en la cancha y los resultados, provocando el malestar de hinchas ante el DT más ganador. El domingo tendrá el Superclásico en La Bombonera, que puede resurgir a un equipo golpeado, o terminar de enterrar una temporada complicada.

Las tribunas de El Monumental cuestionaron fuertemente al plantel y CT luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata, que significó la cuarta de manera consecutiva de local, y que alimentó aún más los cuestionamientos hacia el DT, quien no pierde el rótulo de “Ídolo”, pero que perdió bastante crédito ganado en su primer ciclo.

Ante este panorama, llegó el Superclásico a disputarse el domingo 16.30hs en La Bombonera, cotejo que puede ser un punto de inflexión, ya sea para recuperar confianza en un equipo sin respuestas, o terminar de tocar fondo en una temporada que estuvo, lejos de la Copa Libertadoras, en semifinal de Copa Argentina, perdiendo terreno en la pelea por las copas, y principalmente sin idea futbolística.

el equipo se fue silvado en los últimos partidos como local

Ante Boca, Gallardo se juega más que tres puntos, ya que además de volver al triunfo, se disputa mano a mano la chance de volver al segundo lugar de la tabla anual, donde el Xeneize se ubica con 56 unidades, 4 más que el Millonario (52) con dos fechas a disputar. El empate o triunfo aseguraría el boleto a la Copa Libertadores para el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda.

Paredes volverá a jugar un Superclásico

A todo esto, Boca llega en un buen momento, líder con 23 puntos del Grupo A, junto a Unión de Santa Fe, ganó en La Plata el pasado domingo, y además de confirmar casi a los mismos 11, tendrá el retorno de Leandro Paredes al 11 inicial.

Por lo pronto, serán dos cotejos claves para River, el superclásico del domingo y luego de local ante Vélez, donde deberá ganar los 6 puntos, esperar y ver si logra clasificar a Libertadores, si juega repechaje, o caerá en sudamericana. En el caso de suceder esto, tendrá como única salida lograr el título en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.