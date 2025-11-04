Después de un recorrido que abarcó nueve países y la venta de más de 800 mil entradas en un año y medio, Fede Vigevani confirmó el cierre de su espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”. La despedida tendrá lugar el 22 de diciembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani, conocido como Vélez Sarsfield.d

El creador uruguayo, reconocido por su comunidad de más de 70 millones de suscriptores en YouTube, presenta un show que fusiona música, humor, desafíos y momentos interactivos con el público. En esta última función, participarán invitados como Ian Lucas, Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas, prometiendo una noche cargada de emociones y sorpresas.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para el evento están disponibles en www.enigmatickets.com. La preventa exclusiva para clientes Galicia Visa comenzó el 4 de noviembre, mientras que la venta general se inició el 7 de noviembre, ambas a partir de las 10:00 hs.

Fede Vigevani se despide con un show en Vélez

Fede Vigevani llega a Buenos Aires tras presentarse en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Cancún y Montevideo, en una gira producida por Impronta Music y Fénix Entertainment Group. Esta trayectoria lo posicionó como uno de los artistas más convocantes dentro del entretenimiento hispano.

La función en Vélez no solo marcará el cierre definitivo de “El Mundo de Fede Vigevani”, sino que también será una celebración especial para su comunidad de seguidores, que lo acompaña cotidianamente a través de sus redes sociales.