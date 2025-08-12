Franco Colapinto afina motores para su esperado retorno en la Fórmula 1

Franco Colapinto vivió una semana difícil luego de protagonizar un choque en la curva 11 del circuito de Hungaroring, durante una prueba organizada por Pirelli. El impacto, que dañó severamente el monoplaza “mula” A525, adaptado con las especificaciones aerodinámicas para 2026 y con un 20% menos de carga que los autos actuales, obligó a la escudería a cancelar el resto del programa de desarrollo. Por fortuna, Colapinto fue trasladado al centro médico del circuito y se encuentra en buen estado de salud.

El joven piloto, de 22 años, pudo completar apenas 25 vueltas antes del accidente, con un mejor registro de 1:20.270. A pesar del contratiempo, Colapinto adelantó que aprovechará este receso para afinar su rendimiento y seguir trabajando en la puesta a punto de su auto. Tras la última carrera en Hungría, donde finalizó en el puesto 18, reconoció la importancia de tomarse un descanso: “No viene mal un poco de pausa para volver más fuerte”.

Su próxima oportunidad para mostrarse en pista llegará el viernes 29 de agosto, con el inicio de la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. La carrera se disputará el domingo 31 a las 10 de la mañana, hora argentina. Este evento marcará el comienzo de una etapa crucial en su calendario, con una seguidilla de competencias en circuitos exigentes como Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dabi.Con la mirada puesta en retomar el ritmo y aprovechar cada chance, Colapinto busca reivindicarse y continuar dejando su marca en la Fórmula 1.