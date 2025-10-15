En la madrugada de este miércoles, personal de la División Operativa de la Dirección de Coordinación General (D.C.G.) intervino en un operativo en el sector de Río Diamante y Primeros Pobladores, tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa, circulando con una bicicleta del sistema público SiBici Eléctricas fuera del horario permitido.

Gracias al rápido accionar del patrullaje preventivo, los efectivos lograron ubicar al sujeto junto al birrodado y constataron que el mismo hacía uso del servicio en un horario no habilitado. Cabe recordar que el sistema de bicicletas públicas de la Municipalidad de Neuquén funciona todos los días de 6 a 24. El hombre fue demorado y trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El episodio se da en un contexto particular: hace pocas semanas, el sistema SiBici fue objeto de reiterados actos de vandalismo, lo que obligó a las autoridades a retirar temporalmente las unidades y actualizar el sistema de seguridad, incorporando tecnología de monitoreo por GPS y controles reforzados.

A pesar de estas mejoras, continúan registrándose situaciones irregulares como la ocurrida esta madrugada, que alertan sobre la necesidad de mayor conciencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas vigentes.

El sistema SiBici Eléctricas fue recientemente relanzado por la Municipalidad con el objetivo de promover la movilidad sustentable y ofrecer una alternativa de transporte moderna, segura y accesible para los vecinos.

