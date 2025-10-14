El viaje a Las Grutas terminó en hospital: choque en la ruta 22 y 251

Una maniobra inesperada en pleno cruce de las rutas nacionales 22 y 251 terminó en un choque entre dos camionetas que dejó tres personas hospitalizadas, interrumpió el tránsito por más de una hora y movilizó a policías, bomberos y ambulancias. El incidente ocurrió ayer por la tarde, cuando una mujer de 79 años intentó girar en “U” tras pasarse de largo, y terminó impactando contra otro vehículo que venía en sentido contrario. El susto fue grande, pero por suerte no hubo heridos graves.

Todo comenzó minutos antes de las 16, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado recibió un aviso urgente: dos camionetas habían colisionado en el cruce de las rutas 22 y 251, una zona de alto tránsito y escasa tolerancia para errores, pero con un derivador para quienes intentan viajar hacia el sur del páis. Al llegar, los efectivos se encontraron con una escena tensa: una Volkswagen Amarok V6 y una Ford Ranger detenidas en medio de la calzada, con sus ocupantes visiblemente afectados.

La Amarok era conducida por una mujer de 79 años oriunda de Buenos Aires, que viajaba junto a un hombre de 82. Venían desde Guaminí y se dirigían a Las Grutas, en plan de descanso. Según las primeras averiguaciones, la conductora se dio cuenta de que se había pasado de largo y, en un intento por corregir el rumbo, decidió girar en “U” para reincorporarse a la ruta 251. Fue en ese momento cuando impactó con el lateral derecho de la Ford Ranger.

En la Ranger viajaban un hombre de 46 años, residente en Neuquén, y una mujer de 29 oriunda de Mar del Plata. Ambos se dirigían a la capital neuquina. El golpe fue seco y sorpresivo, y dejó a uno de los vehículos atravesado en la calzada, bloqueando el tránsito en ambos sentidos. La tensión creció rápidamente, mientras los conductores intentaban entender qué había pasado.

A los pocos minutos llegaron refuerzos: además del personal policial, se sumó una dotación de bomberos y ambulancias del hospital local. Incluso una unidad de Choele Choel que pasaba por la zona se detuvo para colaborar. Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital con molestias, aunque a simple vista no presentaban lesiones graves. El susto, sin embargo, fue evidente.

Recién cerca de las 17:35, tras más de una hora de trabajo en el lugar, se logró remover los vehículos y restablecer el tránsito. La maniobra imprudente dejó una lección clara: en rutas de alta velocidad, cualquier decisión apresurada puede tener consecuencias.