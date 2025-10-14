Perren: “Defenderemos los recursos de Neuquén con autonomía y libertad”

El candidato a diputado nacional Joaquín Perren destacó, durante un encuentro con vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, la importancia de debatir el verdadero sentido de la libertad política. Acompañado por referentes locales, subrayó que el objetivo de su espacio es consolidar una representación fiel a los intereses de Neuquén en el Congreso Nacional.

Perren explicó que la libertad debe entenderse como la capacidad de decidir el propio destino, en contraposición al modelo del “sálvese quien pueda”. En ese sentido, planteó que “si queremos sostener escuelas y hospitales públicos como los que se construyeron durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa, debemos apostar por un Estado que no suelte la mano”.

El dirigente remarcó que en Neuquén existe un Estado presente, capaz de garantizar derechos y oportunidades. “No podemos regalar el concepto de libertad a otras fuerzas políticas. Para nosotros significa autonomía, educación pública y posibilidad de elegir nuestro futuro”, sostuvo. Agregó que estos valores forman parte de la identidad neuquina y del proyecto de La Neuquinidad.

Perren señaló que la verdadera libertad para su espacio y para los candidatos Julieta Corroza, Luis ‘Pepé’ Ousset y Karina Maureira se basa en la autodeterminación y la responsabilidad en la gestión pública. “Si administramos con prolijidad las finanzas del Estado, ganaremos grados de libertad frente a Buenos Aires y podremos defender mejor nuestros recursos”, afirmó el docente universitario.

En cuanto a los temas legislativos, Perren anticipó su rechazo a una eventual reforma previsional que afecte la caja jubilatoria provincial. “Nuestra caja es ejemplar y funciona. No vamos a permitir su nacionalización, como proponen otros candidatos. Defenderemos ese logro de los neuquinos”, indicó.

Finalmente, sostuvo que desde el Congreso impulsarán una agenda centrada en los intereses provinciales. “Acompañaremos toda medida que beneficie a Neuquén y nos opondremos a cualquier reforma que debilite al Estado provincial o perjudique a nuestra gente”, concluyó el postulante de La Neuquinidad.