Detienen a un hombre que intentó huir tras atacar con un machete a su pareja en Roca

Un episodio de violencia de género ocurrió este martes en Roca, cuando un hombre agredió a su pareja con un machete e intentó escapar. La Policía de Río Negro intervino tras un llamado de alerta y logró atrapar al agresor en la vía pública. La víctima, una mujer de 43 años, fue encontrada con heridas cortantes y golpes en el rostro, acompañada por sus tres hijos menores. El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Defensa, en la zona norte de la ciudad.

Según informó la Comisaría N°21, la mujer presentaba cortes en la mano derecha, lesiones faciales y fuertes dolores en una pierna. Tras rastrillar la zona, los efectivos localizaron al agresor —un hombre de 46 años— en calle Santa Cruz al 2700, donde fue interceptado y reducido. Tanto la víctima como el detenido fueron trasladados al hospital López Lima para recibir atención médica.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que inició las actuaciones correspondientes por violencia de género y lesiones agravadas. La Policía destacó la rápida respuesta del personal interviniente y la colaboración de vecinos que aportaron datos clave para la localización del agresor. La mujer permanece bajo resguardo y se evalúa su situación junto a organismos de asistencia.

El agresor permanece detenido y será imputado en las próximas horas. La causa se encuentra en etapa de instrucción y se espera que se definan medidas cautelares. La víctima será acompañada por equipos interdisciplinarios para garantizar su seguridad y contención.