"Siempre quise ser gobernador, elegí el colegio secundario pensando en la política"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, abrió su corazón en un pìng pong con Mejor Informado en el que se refirió a su infancia en Andacollo, sus referentes, la importancia de la familia y la conexión profunda con su provincia. Una charla íntima sobre la neuquinidad y lo que significa sentirse parte de su tierra.

¿Qué recuerdos de su infancia en el interior de Neuquén lo marcaron?

Muchos, pero los más fuertes son en Andacollo con mi viejo. También en la escuela primaria 121, con todos mis compañeros que nos seguimos viendo.

¿Hubo alguna persona o referente que haya marcado su trayectoria política?

Sin lugar a dudas, Rogelio Figueroa, mi tío. Muy enfocado en los problemas de la gente, carismático, inteligente, paciente, educado y empático.

¿Cuál era su sueño de adolescente?

Siempre quise ser gobernador. Elegí incluso el colegio secundario pensando en la política: fui a un liceo militar para adquirir formación y fortaleza.

Si le hablara al Rolando joven, ¿qué le diría sobre el camino recorrido?

Que valió la pena el esfuerzo. Le diría que estudie, que no afloje y que aproveche la universidad pública; eso me permitió enfrentar desafíos con independencia. Mi mayor orgullo son mis tres hijas y todo lo logrado con trabajo y dedicación.

¿Dónde encuentra momentos de calma o desconexión de lo político?

Con mi familia y amigos. Son espacios que valoro mucho. Me permiten desenchufarme sin que el poder me modifique.

¿Qué lo emociona o le da orgullo al recorrer la provincia?

Las obras transformadoras y ver que la gente vive mejor. Pero, sobre todo, me da orgullo ser neuquino y haber nacido y podido quedarme en Neuquén.

¿Cómo piensas encarar el 26 de octubre?

Dándolo todo. Es clave porque en el Congreso se definirá la nueva Argentina y la protección de Neuquén será fundamental. Por eso hemos puesto a candidatos que defiendan el proyecto de vivir diferente en la provincia.

¿Qué significa la neuquinidad?

Muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo: es sentir Neuquén por encima de todo, estar orgulloso de lo que somos y de los neuquinos que trabajamos por una provincia más grande. También es abrir los brazos a quienes eligen Neuquén para vivir.

¿Cuál es la diferencia entre los candidatos de La Neuquinidad con el de las otras alternativas electorales?

Los otros partidos han elegido candidatos a dedo, que responderán a lo que digan desde Buenos Aires. Nuestros candidatos defenderán lo que diga Neuquén y el modelo neuquino.