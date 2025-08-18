Se jugó la cuarta fecha del Oficial A de LIFUNE. Independiente quedó como único líder luego de ganar el duelo de la fecha ante San Patricio en El Chañar. Pacífico y Patagonia se prenden en la pelea también festejando de visitante, mientras que la ADC sumó en casa.

EL Rojo hizo lo suyo en EL Chañar, en un cotejo destacado por la calidad de ambos planteles, el elenco que dirige Gustavo Coronel se llevó los tres puntos ante San Patricio por 1-0, con tanto en el complemento de Hernán Azaguate.

Por otro lado, Pacífico también festejó en condición de visitante, el Decano derrotó 2-0 a Petrolero en Plaza Huincul. Mismo resultado para Patagonia en su visita a Unión Vecinal.

Centenario volvió al triunfo de local- foto Enrique Escobar

Alianza volvió al triunfo en Cutral Co, superó 3-1 a Don Bosco de Zapala, mientras que en Centenario, la ADC hizo lo propio con el mismo resultado ante San Lorenzo. La fecha se completa el martes, donde Rincón recibe a Maronese desde las 15hs en el norte Neuquino.

Oficial A: Independiente 10, Maronese 7, San Patricio 7, Pacífico 7, Alianza 6, Patagonia 6, Centenario 5, San Lorenzo 4, Vecinal 4, Don Bosco 3*, Rincón 1*, Petrolero 0.

Tres equipos lideran el Oficial B

El fin de semana se disputó doble fecha en la segunda categoría. Esperanza de Rincón de los Sauces ganó sus dos juegos y es líder. El verde doblegó a Unión de Zapala y el domingo en el duelo contra otro líder 1-0 sobre Atlético Neuquén.

Los Canales también lidera, el conjunto de Plottier superó Rivadavia y en la tarde del domingo de visitante por 2-1 a Confluencia.

Rio Grande sigue invicto en el Oficial B- Foto Marcelo Quiñones

Rio Grande se mantiene invicto, no jugó el viernes por la no presentación de su rival, y posteriormente le ganó a Bicicross de Senillosa 2-1.

Unión de Zapala sumó su primera victoria sobre Eucalipto Blanco 2-0, Mientras que Sapere fue otro que festejó por duplicado, el viernes ante Añelo y luego 4-2en Cutral Co sobre Rivadavia.

Oficial B: Río Grande 12*, Esperanza 12, Los Canales 12, Añelo 10, Atlético Neuquén 9, Sapere 6, Confluencia 6, El Porvenir 5, Unión de Zapala 5, Eucalipto Blanco 3, Bicicross 2, Villa Iris 1*, Rivadavia 0.

Próxima fecha: Don Bosco vs Centenario, Independiente vs Alianza, Maronese vs San Patricio, Pacífico vs Rincón, Patagonia vs Petrolero, San Lorenzo vs Vecinal. Oficial B: Sapere vs Confluencia, Unión de Zapala vs Rivadavia, Atlético Neuquén vs Eucalipto Blanco, Villa iris vs Esperanza, Bicicross vs Añelo, El Porvenir vs Rio Grande. Libre Los Canales.