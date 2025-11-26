Un incendio fue registrado este mediodía en Vista Alegre Norte, donde una casilla ubicada en un domicilio de la calle Simón Bolívar sufrió daños estructurales.

Bomberos voluntarios de Centenario fueron alertados por vecinos que advirtieron el humo en la zona cercana a la Escuela N°105. Una dotación se trasladó al lugar y confirmó que el fuego afectaba una construcción de madera con techo de chapa.

Control del fuego y enfriamiento

El personal retiró parte de los materiales para acceder al foco ígneo y realizó tareas de enfriamiento para evitar la propagación a sectores linderos. No se reportaron personas lesionadas.

Participación de otras áreas

En el domicilio también trabajó personal policial y agentes de Protección Ciudadana, quienes aseguraron el perímetro y brindaron asistencia durante el operativo. Hasta el momento no se informaron daños a viviendas cercanas.