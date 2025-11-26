El pasillo a Rosario Central del último fin de semana por los playoffs del Torneo Clausura 2025 se volvió un boomerang para la AFA de Claudio Chiqui Tapia y Estudiantes presentó su descargo ante el Tribunal de Disciplina por haberlo hecho de espalda y, aunque no quieren dejarlo pasar, el castigo tendrá mucho menos resonancia de la imaginada.

Formalmente, este miércoles ingresó el escrito del club Pincha en el que atribuyen toda la iniciativa al ex mediocampista y actual presidente de la institución, Juan Sebastián Verón. El autor intelectual de la protesta no saldría airoso, pero se especula con expediente personal y multa económica al club.

El pasillo de espaldas que Estudiantes le cumplió a Rosario Central.

Nada que ver a los intentos por citar a los once jugadores que se pararon de espaldas cuando el impensado Campeón de Liga saltó al campo de juego del Gigante de Arroyito. Rápidamente se comprobó que el documento reglamentario en el que se incluyó la obligatoriedad del reconocimiento del rival de turno para con el campeón había sido una maniobra adulterada, lo que puso en foco cuestiones mucho más profundas en la sede del fútbol argentino.

De esta manera, los futbolistas profesionales quedarían al margen de cualquier decisión del Tribunal y todo se enfocará en cuestiones institucionales.

Vuelta de página

AFA y sobre Chiqui Tapia necesitan que este capítulo de vuelta la página lo más rápido posible. Popularmente el mandamás ha quedado muy mal parado por la iniciativa de premiar a Central entre gallos y medianoches.

Encima, la dirigencia de River salió a confirmar que la reunión del Consejo Directivo no había sido del todo clara con la intención de “crear” un trofeo inexistente para reconocer al Canalla, aunque en el fondo se encontraba la figura de Ángel Di María en su retorno al fútbol nacional.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, titular del Consejo Federal.

El repudio fue generalizado. Con la espontaneidad que cualquier campaña en redes adquiere ante hechos de tanta magnitud, Tapia quedó señalado por la opinión pública. Su imagen negativa es altísima y no querrá demasiada repercusión de acá a fin de año.

El más necesitado porque todo esto queda lo más rápido posible en el pasado en este momento ha sido Tapia, que encima se hizo presente el lunes en cancha de Riestra para ver a su equipo Barracas Central desde uno de los palcos.