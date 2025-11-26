El fuego iniciado tras una tormenta avanza sin control en Caicayén, cerca de El Cholar. Testimonios exclusivos desde el lugar confirman condiciones extremas y un despliegue con brigadistas, personal municipal, Vialidad, Policía y medios aéreos.

Carlos González, referente de Manejo del Fuego, explicó desde el foco activo que el incendio fue provocado por la tormenta registrada el día anterior, que dejó descargas eléctricas en distintos puntos del centro y norte provincial.

“Las condiciones son extremas: temperaturas altas, viento muy fuerte y humedad muy baja. Ahora el incendio está fuera de control y concentramos el esfuerzo donde podría descender hacia una zona con presencia de un puestero”, indicó.

El operativo involucra personal municipal, agentes de Vialidad, Policía, voluntarios locales y equipos de Seguridad y Gestión del Riesgo, respaldados por la Secretaría que conduce Luciana Ortiz Luna. En el lugar funciona además un puesto médico para asistencia y control de brigadistas.

Protección de animales y familias crianceras

Vecinos y brigadistas trabajaron para evitar pérdidas

La intendenta de El Cholar, Silvia Canales, informó que la emergencia afecta a la zona de Las Romazas, a 10 kilómetros de la localidad.

“Es un área con familias crianceras. Hubo compromiso de vecinos y brigadistas para resguardar animales, pero el viento reactivó focos y obligó a dividir el equipo en dos sectores”, señaló Canales desde el terreno.

Las ráfagas dificultaron la contención y obligaron a redireccionar recursos para cubrir frentes múltiples.

Operativo nocturno y refuerzos en camino

Llegan brigadistas de Aluminé, Región Sur y Splif Bariloche

González anticipó que durante la noche ingresarán dos cuadrillas para tareas de contención con condiciones algo más favorables. El operativo incluye dos medios aéreos —un helicóptero y un avión hidrante— con base en el aeropuerto de Chos Malal, aunque debieron suspender vuelos por el viento.

“Trabajan alrededor de 50 personas y hoy se suman 30 brigadistas más. Mañana operarán dos helicópteros y dos aviones hidrantes desde las 7 de la mañana”, confirmó.

La prioridad operativa es frenar el avance hacia el sector este, en cercanías de La Romaza, donde se mantienen los frentes más activos.