Independiente, San Patricio y Maronese, los líderes del Oficial de LIFUNE

Se jugó la tercera fecha del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Neuquén. Tres elencos lideran en el inicio de la A; Independiente doblegó al Deportivo Rincón de local, mismo camino para el Dino ante Petrolero en el oeste y San Patricio quien festejó en Zapala.

En el juego de la fecha, el Rojo fue superior al león del norte y en La chacra se adueñó de los tres puntos por 3-1, que lo deja puntero con 7 unidades, misma cosecha que Maronese, quien en el oeste capitalino superó 1-0 a Petrolero.

De visitante, San Patricio también está en lo más alto del torneo. El elenco naranja se impuso a Don Bosco por 2-0 y ahora tendrá un duelo clave el próximo fin de semana, ya que recibe a Independiente.

Por otro lado, San Lorenzo le dio otro golpe a Alianza, que se quedó sin DT luego de la derrota por 2-1. En Mitre y Agote, Pacífico y Patagonia no se sacaron diferencias igualado 0-0, mientras que en Centenario también hubo reparto de puntos entre la ADC y Vecinal, pero 1-1.

Rio Grande es el único líder del Oficial B, sin recibir aun goles - Foto Prensa Rio Grande

Rio Grande único líder de la B

En la segunda categoría, Rio es el único que lidera con puntaje perfecto. El elenco de Ciudad Deportiva superó en el choque de líderes a Atlético Neuquén por 2-0 y manda en soledad, ya que Añelo igualó de local ante Unión de Zapala y dejó ir dos puntos.

En Cutral Co, Confluencia consiguió su segunda goleada consecutiva por 4-0 ante Rivadavia. Los Canales de Plottier se llevó los tres puntos de Limay por 2-0 ante Eucalipto Blanco, y suma 6 puntos al igual que Esperanza, que en Rincón de los Sauces goleó 5-1 a Sapere.

En Plottier, El Porvenir completó la fecha por un sólido triunfo 3-0 sobre Villa Iris. Jornada que tuvo a Bicicross de Senillosa libre.

Oficial A: Maronese 7, Independiente 7, San Patricio 7, San Lorenzo 4, Pacífico 4, Vecinal 4, Don Bosco 3*, Alianza 3, Patagonia 3, Centenario 2, Rincón 1*, Petrolero 0.

Oficial B: Río Grande 9, Añelo 7, Atlético Neuquén 6, Confluencia 6, Esperanza 6, Los Canales 6, El Porvenir 4,Eucalipto Blanco 3, Unión de Zapala 2, Villa Iris 1, Bicicross 1, Sapere 0, Rivadavia 0.