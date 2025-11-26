¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
CRIMEN EN LANÚS

Un joven fue asesinado y su novia de 16 años está prófuga

La joven escapó después de que la Policía hallara muerto a un chico de 20 años en una casa de Remedios de Escalada. Presentaba dos puñaladas y la versión de la menor no coincidía con las heridas.

Por Redacción

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 19:29
La chica de 16 años llamó al 911, dio una versión confusa y luego desapareció.

Un joven de 20 años fue hallado muerto durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y la principal sospechosa es su pareja, una adolescente de 16 años que escapó del lugar minutos después de que llegaran las autoridades.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. Según fuentes policiales, fue la propia menor quien llamó al 911 para pedir ayuda y aseguró que el joven se había lesionado accidentalmente con una reja.

Cuando efectivos de la Comisaría 4° y una ambulancia del SAME arribaron al domicilio, los médicos confirmaron que el joven —identificado como Santiago Nahuel López Monte— ya estaba sin vida. Durante la revisión inicial, la profesional observó dos heridas en el costado izquierdo del torso que, según indicó, no coincidían con la versión de un accidente.

La adolescente se encontraba junto al cuerpo en ese momento. Testigos señalaron que preguntó a qué hospital trasladarían a su novio y luego se retiró de la vivienda sin dejar rastro. Desde entonces, permanece prófuga.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien ordenó preservar la escena y convocó a la Policía Científica para realizar peritajes.

Familiares del joven aseguraron que la relación tenía antecedentes de violencia y que, en otras ocasiones, la menor habría protagonizado agresiones contra la víctima.

La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y trabaja para dar con la adolescente, considerada la principal sospechosa del homicidio.

