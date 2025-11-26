El gobierno de Neuquén exoneró al policía Matías Nicolás Torres, quien en enero de 2024 provocó la caída de un motociclista y su pareja durante un operativo de control en avenida Arrayanes, pleno centro de Villa La Angostura.

El episodio ocurrió el 24 de enero de 2024, cerca de las 10.30. Según el reporte inicial, dos jóvenes en moto intentaron evadir un control policial. Ante esa situación, Torres golpeó el casco del conductor al interpretar que podían embestirlo. La maniobra generó la pérdida de estabilidad y ambos ocupantes cayeron contra el pavimento.

Video viral y causa penal

La difusión del video reavivó el impacto público y derivó en una investigación judicial. Con testimonios y peritajes, la causa quedó caratulada como:

“Torres Matías Nicolás s/ lesiones leves agravadas y lesiones graves agravadas por la condición especial del autor”.

El 4 de julio de 2024, la Justicia lo declaró penalmente responsable y le dictó 3 años de prisión y 3 años de inhabilitación especial, ambos de ejecución condicional. La sentencia destacó el deber de los efectivos de resguardar la integridad de las personas aun ante la evasión o resistencia.

Decisión administrativa definitiva

El 25 de septiembre de 2024, la Jefatura de Policía solicitó al Ejecutivo provincial aplicar la sanción máxima prevista: destitución por exoneración. Tras los trámites administrativos, el Gobierno confirmó este miércoles la expulsión y la baja definitiva del agente.

La exoneración implica la pérdida total de derechos dentro de la carrera policial, una sanción superior a la cesantía.

Lesiones y estado de las víctimas

Ambos jóvenes resultaron heridos, aunque el conductor sufrió las lesiones más severas. Pese al uso de casco reglamentario, presentó fractura de tabique, cortes en el rostro, traumatismos en el pie derecho y contusiones por la caída.