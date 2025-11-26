Hay gestos que valen más que mil palabras, como el pasillo de honor que Tigre le brindó a Lanús en La Fortaleza por su título de Campeón de la Copa Sudamericana en Paraguay ante Atlético Mineiro de Brasil sin obligaciones, sin chicanas, en un acto de total caballerosidad deportiva.

La previa del último playoffs de octavos de final en el Torneo Clausura 2025 volvió a retumbar en AFA sólo 3 días después del papelón que fue la salida de Rosario Central al cruce con Estudiantes, cuando el plantel Pincha se puso de espaldas ante su rival luego de haber sido obligado por la organización a montar una ceremonia cargada de autoritarismo que buscaba legitimar un trofeo de Campeón de Liga que se decidió en minutos, pero se tejió en tinieblas.

En el Sur hubo admiración verdadera y de alguna manera es otro revés para la conducción Tapia que definitivamente ha vivido una semana para el olvido que incluyó hasta denuncias a una financiera muy cercana al título del sillón principal que por el momento ha preferido el silencio.

Fiesta granate

El pasillo de Tigre a Lanús fue un condimento extra a la fiesta Granate que no conforme con su título internacional que lo clasificó a la próxima Copa Libertadores, ahora sueña con una nueva estrella en el ámbito local.

La decisión de cumplir con la ceremonia fue propia del conjunto visitante, antes de jugarse una parada brava y trascendente también para su historia futbolística.