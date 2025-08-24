Valentín Perrone rozó la gloria: brillante carrera y final de foto en Hungría

Valentín Perrone volvió a demostrar que está para grandes cosas en el Mundial de Moto3. El joven argentino de apenas 17 años protagonizó una carrera inolvidable en Hungría, donde peleó rueda a rueda por la victoria y terminó segundo, a tan solo 18 milésimas del español Máximo Quiles, en un cierre de película.

Desde la segunda posición en la grilla, el cordobés del KTM Tech3 se mantuvo siempre en el lote de punta. Supo capitalizar un error de Quiles en la décima vuelta para tomar la delantera y resistió durante varios giros los ataques de Piqueras, Muñoz y Rueda, nombres pesados en la categoría.

La definición fue vibrante: en la última vuelta Quiles lo superó, Perrone recuperó en la curva final y ambos se tocaron en plena recta. El argentino cruzó la meta apenas detrás de su rival, firmando uno de los cierres más ajustados de la temporada.

“Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Así son las carreras. Me tiré en la última curva, pero no se dio. Igual disfruté mucho y agradezco a todo mi equipo”, señaló Perrone después de bajar de la moto.

El resultado le permitió subir al podio por segunda vez en el campeonato, ya lo había hecho en Países Bajos y escalar al séptimo lugar de la clasificación con 92 puntos, una cifra notable teniendo en cuenta que debió abandonar en las tres primeras fechas del año.

La evolución del argentino es clara: pasó de un 15° puesto en Qatar a instalarse de manera constante entre los diez mejores y ahora ya pelea por ganar. Con apenas 17 años, Perrone se consolida como una de las grandes promesas del motociclismo argentino e internacional.

El próximo desafío será en Cataluña, del 5 al 7 de septiembre, donde buscará confirmar este gran presente y volver a soñar con el triunfo que cada vez parece más cerca.