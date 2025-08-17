Franco Colapinto acelera hasta en la playa: se lo vio en arriba de una moto de agua

Mientras la Fórmula 1 atraviesa su parate de verano, Franco Colapinto encontró la manera de mantener la adrenalina arriba. El joven piloto argentino de 23 años fue visto manejando una moto de agua en España, acelerando como si estuviera en Zandvoort, escenario del próximo Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la máxima categoría a finales de agosto.

El pilarense compartió la postal en su cuenta de Instagram, donde se lo ve al volante de la moto, demostrando su manejo impecable y la misma precisión que lo caracteriza en los autos de carrera. Lejos de la pista y de cualquier actividad oficial con Alpine, debido al “apagón de verano” que prohíbe pruebas aerodinámicas, simulaciones y desarrollos en los talleres, Colapinto aprovecha los días libres para disfrutar del verano europeo.

Antes de subirse a la moto de agua, el piloto se divirtió jugando al pádel con Fernando Belasteguín y Bizarrap en Barcelona, mostrando que incluso en vacaciones, la velocidad y la competencia lo acompañan. El receso finalizará el 25 de agosto, justo a tiempo para que Colapinto vuelva a los circuitos y siga su temporada en la Fórmula 1.

Entre la playa, la adrenalina y el manejo, el joven argentino demuestra que incluso fuera de la pista no pierde ni un ápice de su espíritu competitivo.