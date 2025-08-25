Conmoción en San Lorenzo por la muerte de Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años

El fútbol de inferiores de San Lorenzo atraviesa un profundo dolor. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de la Octava División, quien con apenas 15 años venía peleando desde hacía dos temporadas contra una dura enfermedad que finalmente terminó por ganarle la batalla.

La noticia sacudió al club de Boedo, que rápidamente expresó su pesar en redes sociales y decretó tres días de duelo institucional.

“Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia”, escribió San Lorenzo en su comunicado.

El posteo, que cerró con la frase “Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, se llenó de mensajes de condolencias de hinchas, amigos y compañeros del joven lateral derecho, que se había ganado el cariño de todos dentro y fuera de la cancha.

En octubre de 2023, poco después de recibir el diagnóstico, Valentino fue invitado a compartir un entrenamiento con el plantel profesional, que entonces dirigía Rubén Darío Insúa. Ese gesto le permitió sacarse una foto junto a sus ídolos y recibir el apoyo de todo el grupo.

Meses más tarde, él mismo agradeció las muestras de afecto con un mensaje que quedó grabado en la memoria azulgrana: “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.

Hoy esa familia futbolera lo despide con lágrimas y dolor, recordando a un pibe que tenía mucho para dar y que dejó una huella imborrable en la Ciudad Deportiva.