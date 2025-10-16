La noche del miércoles se tiñó de tristeza en la política misionera con la inesperada muerte de Hernán Damiani, referente emblemático de la Unión Cívica Radical en la provincia de Misiones. El dirigente falleció mientras participaba activamente en un debate político transmitido en el programa "Dólar Blue" de La Casa del Streaming.

Un desenlace inesperado y dramático ocurrió cuando Damiani, quien se encontraba en campaña para las elecciones del 26 de octubre y era candidato suplente, sufrió un infarto fulminante durante su intervención en vivo. Este momento abrupto marcó el cierre de una trayectoria política caracterizada por su compromiso y dedicación constante.

Desde la restauración democrática en 1983, Damiani fue un símbolo de militancia radical en Misiones. Su carrera incluyó cargos en el Congreso Nacional, la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de Posadas, además de haber presidido la UCR local en varias oportunidades. Su liderazgo y entrega lo posicionaron como una figura clave dentro del partido centenario.

Su activa participación en televisión y plataformas digitales hasta sus últimos días reflejaba su pasión por el debate político y el servicio público. La descompensación ocurrió frente a sus colegas de panel, quienes intentaron asistirlo de inmediato, sin poder evitar el fatal desenlace.

La muerte en vivo y en directo

Ante la situación, la producción de "Dólar Blue" emitió un comunicado a través de sus redes sociales, solicitando respeto y ética a la audiencia. Lucas Doroñuk, conductor del programa, expresó: "lo único que queremos decir que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí.”

La pérdida de Hernán Damiani representa un golpe profundo para la política local y simboliza la entrega de quienes permanecen activos en la defensa de sus ideales hasta el último momento, dejando un legado de compromiso y liderazgo.