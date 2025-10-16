Dos listas disputan la conducción del gremio docente UnTER en Río Negro: entre la continuidad y una recuperación del gremio

El gremio docente UnTER definirá este jueves su nueva conducción provincial, en una elección polarizada entre dos listas que representan modelos gremiales distintos. Por un lado, el oficialismo Unidad Docente Azul Arancibia Celeste propone al actual adjunto Gustavo Cifuentes como secretario general, mientras que la oposición agrupada en el Frente Docentes al Frente (DAF) Multicolor impulsa a Laura Ortiz, extitular de la seccional Valle Medio. Hay 18.611 docentes que están habilitados para votar en toda la provincia.

La elección se da en un contexto de alta conflictividad gremial, tras el paro docente nacional de este martes y el rechazo a las últimas ofertas salariales del gobierno provincial. Desde ambas listas se plantean estrategias diferentes para enfrentar la crisis educativa: mientras el oficialismo apuesta por el diálogo institucional, la oposición propone una conducción más combativa y movilizada frente al Ejecutivo. La campaña incluyó recorridas por seccionales, presentación de plataformas y actos militantes en Viedma, Roca, Bariloche, Línea Sur y Valle Medio.

Gustavo Cifuentes, dirigente de Sierra Grande, representa la continuidad de la actual gestión y plantea fortalecer la unidad interna del gremio, con eje en la negociación paritaria y la defensa del salario básico. Laura Ortiz, por su parte, propone recuperar la autonomía gremial y priorizar la participación de las bases, con foco en las condiciones laborales, el financiamiento educativo y la democratización de las decisiones.

Gustavo Cifuentes es el actual adjunto y ahora va por la secretaría general

La Junta Electoral Central de UnTER confirmó que el acto eleccionario se desarrollará en todas las seccionales habilitadas, con urnas distribuidas en escuelas y sedes gremiales. El escrutinio comenzará el mismo jueves por la noche y se espera una definición ajustada. En los últimos años, el gremio ha tenido elecciones con fuerte participación y resultados reñidos, lo que anticipa una jornada de alta expectativa.

