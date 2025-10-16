El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que el cuerpo hallado el martes en un canal en la zona de Valentina Norte, en la ciudad de Neuquén, es de Azul Semeñenko.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfeminicidio.

A cargo de la investigación quedó Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

El hallazgo del cuerpo ocurrió este martes a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen.

El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron este miércoles por la noche con familiares de la víctima.

En la reunión también estuvieron efectivos policiales de Seguridad Personal e integrantes del Centro de Atención a la Víctima.

Semeñenko, una mujer trans de 49 años, había estado desaparecida durante tres semanas. La víctima era trabajadora estatal y su desaparición había sido denunciada el 30 de septiembre, cinco días después de haber sido vista por última vez.

Según informó el comisario general Dante Catalán, el teléfono celular de Semeñenko registró su última conexión el 25 de septiembre en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki. A partir de ese dato, la Policía provincial montó un amplio operativo de búsqueda que incluyó canes adiestrados, equipos montados, buzos, personal de Bomberos y recursos técnicos especializados.

Durante semanas, familiares, amistades y organizaciones sociales mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, este miércoles por la noche, la investigación dio un giro trágico: Azul fue encontrada sin vida, envuelta en un colchón inflable azul, atado con alambres y sogas, y en avanzado estado de descomposición.

En las próximas horas, se espera que la fiscalía brinde mayores precisiones sobre el avance de las pericias y posibles líneas de investigación.