En medio de la crisis institucional, San Lorenzo recibe a Instituto

San Lorenzo de Almagro e Instituto Atlético Central Córdoba jugarán desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, por la sexta fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Damián Ayude buscará volver a acercarse a la punta, mientras que transita un caos institucional luego del regreso a la presidencia de Marcelo Moretti y la renuncia de Julio Lopardo.

El Cuervo tuvo un buen inicio en el segundo certamen doméstico de la Argentina, pero la derrota con Platense lo alejó de la punta y ahora buscará volver a recortar distancia, aunque deberá hacerlo sin su capitán, ya que Gastón Hernández sufrió una distensión en el recto del cuádriceps derecho y sin Alexis Cuello, que fue expulsado en el primer tiempo del partido contra el Calamar por doble amarilla.

Los que concentró el Santo

Por su parte, Instituto atraviesa una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres, en los que solo pudo marcar un gol. Durante este lapso fue goleado en dos ocasiones por 4 a 0, en El Monumental ante River y en su última presentación frente a Unión, que además fue en condición de local y encajando todos los tantos en los primeros 33 minutos del partido.

Los que viajaron por La Gloria a Buenos Aires para medirse ante los Azulgranas

Probables Formaciones

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Hora de Inicio 14.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Pedro Bidegain