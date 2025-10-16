Maxi López le tiró una filosa indirecta a Wanda Nara en alusión a Mauro Icardi: “Ahora te gusta…”

El regreso de Maxi López a MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más comentados de la semana: un cruce picante con Wanda Nara que reactivó, con ironía, el recuerdo del escándalo de “la hamburguesa” del último verano. Aquella vez, Mauro Icardi quedó en el ojo de la tormenta por mensajes de contenido sexual que se viralizaron y que los usuarios bautizaron con ese apodo. Con ese antecedente en la memoria colectiva, el exfutbolista eligió el humor para tirarle una indirecta a su ex.

Al presentar su segundo plato ante el jurado, Maxi López explicó que lo había bautizado “La bondiola de Wanda”. Damián Betular quiso saber el porqué y el exjugador respondió con una sonrisa: “En una época le gustaba la bondiola”. Hasta ahí todo parecía normal y Wanda Nara se sentía alagada. Pero faltaba una parte de la descripción.

La referencia subió un escalón cuando Maxi López remató, ya sin disimulo: “Sé que ahora está más en la hamburguesa, pero este es un plato que cocinaba hace mucho tiempo”. La frase, leída por todos como un guiño al escándalo de los mensajes sexuales atribuidos a Mauro Icardi, encendió las redes y desató la risa de todos, incluso de su propia ex pareja, quien se tomó el rostro sin poder creer la chicana que tiró.

Para cortar la tensión, Wanda Nara intentó salir con elegancia y cambiar el eje con una pregunta neutral: cuántos idiomas hablaba su ex. el ex futbolista aprovechó para cerrar el momento con otro golpe de efecto. Respondió que hablaba “cuatro”. Sin embargo, él siguió con ironía y agregó cómo se dice “hamburguesa” en italiano, inglés, español y portugués.

El ida y vuelta tuvo, además, un plus de atractivo por el contexto: es la segunda vez que Maxi López y Wanda Nara comparten aire en esta temporada, y su química, entre chicana y complicidad, se convirtió en un condimento extra del reality. Cada comentario, cada gesto y cada microgesto suman capas a una historia que el público conoce de memoria.

De esta manera, el participante del reality de cocina prendió la mecha con humor y su ex se la bancó con oficio. El resultado fue un momento televisivo que mezcló cocina, pasado reciente y actualidad mediática, sin necesidad de nombrar a nadie de forma directa.

Si algo dejó claro esta escena es que MasterChef Celebrity no solo enciende las hornallas, también se cocina en las miradas, en las frases con doble sentido y en esos guiños que el público captura al instante. Y, por lo visto, la “hamburguesa” seguirá dando letra por un buen rato.