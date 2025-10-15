Un episodio de violencia sacudió a Fernández Oro el pasado 7 de octubre. Un hombre de 35 años, al enterarse de que su ex pareja lo había denunciado por violencia familiar, ingresó a la fuerza en la vivienda donde ella vive junto a tres hijos en el barrio Loteo Social 3, la golpeó y luego fue detenido.

Según la denuncia, el agresor rompió la puerta a patadas, interceptó a la víctima en la cocina y, sin mediar palabra, comenzó a agredirla físicamente mientras le reprochaba haberlo denunciado. La mujer sufrió heridas superficiales, entre ellas un corte en la frente de aproximadamente 0,3 centímetros, y otros golpes de carácter leve.

El ataque ocurrió un día después de que la jueza de Paz le dictara prohibición de acercamiento a la víctima y su domicilio. Ante la violación de esa orden, se ordenó la detención del hombre, que se concretó este martes.

Durante la audiencia realizada en Cipolletti, la Fiscalía formuló cargos por violación de domicilio en concurso real con lesiones leves agravadas y desobediencia a una orden judicial, responsabilizando al imputado como autor de los hechos.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la investigación por un plazo de cuatro meses y dispuso medidas cautelares: Prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio, presentación quincenal en la comisaría de San Patricio del Chañar, donde fijó domicilio, prohibición de ingresar a Fernández Oro, la localidad donde ocurrieron los hechos y reside la mujer.

“Usted desobedeció la orden de otro juez y tomó represalia con la denunciante. En el marco de un proceso penal, esto es grave”, advirtió la magistrada en audiencia. El defensor oficial no se opuso a la calificación legal ni a los hechos narrados, aunque adelantó que podría cuestionar la prohibición de ingreso a Fernández Oro en etapas posteriores del proceso.