Benja Turner, medallista neuquino en los Panamericanos "Con ganas de seguir y llegar al oro"

Culminaron los Juegos Panamericanos Junior en Asunción de Paraguay. En Levantamiento Olímpico, Benjamín Turner fue la tercera medalla neuquina que se sumó al medallero argentino, que terminó redondeando una gran actuación. “Fui pensando en hacer podio e hice el torneo que quería hacer”

Con una gran actuación, el deportista neuquino logró el segundo lugar del podio en la categoría hasta 79 kg, levantando un total de 290 kg, distribuidos en 130 de arranque y 160 en envión, por detrás del cubano Emanuel De la Rosa con un registro de 310, mientras que el bronce fue para el peruano Hidver Silva, quien registró un total de 261kg.

“Contento, me deja con ganas para seguir para más y pelea por el oro, fui pensando en hacer un podio, hice el torneo que quería hacer, logrando el 6 de 6, y superando mi marca de envión”, expresó el neuquino a Grito Sagrado, resaltando además que “La edad afecta mucho en esta categoría, un año es un montón, es más tiempo y más trabajo que se termina notando”.

El deportista provincial comenzó este año con un entrenamiento más exigente, cambiando de entrenador, ahora bajo las órdenes de Román Mejor, coach del seleccionado femenino que ahora trabajará con Turner. “me mudo a Santa Fe para estar con mi entrenador y buscar mejorar aún más. Esto implicará buscar mejores competencias, “Competir mejora el nivel, lo tenemos que hacer lo más posible, siempre y cuando tengamos tiempo de recuperación, y así generar experiencia para desenvolvernos de la mejor manera”.

Turner aportó la medalla de plata una delegación argentina que terminó en el quinto puesto, cosechando un total de 95 medallas, 27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce.

Próximo objetivo para el neuquino será los Juegos JADAR, donde representará a la provincia en la primera edición de la competencia de Alto rendimiento, que se desarrollará del 9 al 14 de septiembre en Rosario.