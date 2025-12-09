¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Gobierno

El Gobierno creó la Secretaría de Asuntos Nucleares y designó a Federico Ramos Napoli

La nueva dependencia funcionará en el Ministerio de Economía y buscará coordinar todas las áreas vinculadas al sector nuclear.

Por Redacción

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 18:08
El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que estará dirigida por Federico Ramos Napoli y operará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado oficial, la nueva área tendrá como finalidad coordinar y supervisar el sector nuclear para agilizar la ejecución de políticas públicas en esa materia.

La administración destacó la importancia estratégica de la energía nuclear para la economía argentina y afirmó que el país “cuenta con 75 años de trayectoria” en investigación y desarrollo, lo que lo posiciona dentro de un grupo reducido a nivel mundial. También señaló que la Argentina tiene el potencial de convertirse en la “Arabia Saudita del uranio”, siempre que los sectores minero, energético y nuclear trabajen alineados.

Ramos Napoli se desempeñó como gerente general y presidente de DIOXITEK S.A., empresa clave en el abastecimiento de uranio y en la producción de Cobalto-60 para las centrales nucleares. Durante su gestión encabezó una reestructuración que eliminó el déficit, redujo deuda y alcanzó niveles récord de producción.

El flamante funcionario también asesoró a Nucleoeléctrica Argentina y colaboró con la CNEA en planes de producción de radioisótopos, además de participar en negociaciones para revertir la escasez de uranio en el sistema nuclear nacional.

