La construcción y la industria volvieron a mostrar señales de retroceso en octubre, según los últimos datos publicados por el INDEC. Aunque algunos indicadores mantienen mejoras en la comparación anual, el desempeño mensual dejó en evidencia una desaceleración en ambas actividades.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en octubre una caída de 0,5% frente a septiembre en su serie desestacionalizada. Sin embargo, la actividad se mantuvo por encima de los niveles del año pasado, con un incremento interanual de 8%, y acumuló en los primeros diez meses del año un avance de 7,9%.

En el sector industrial, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) también marcó un retroceso mensual: 0,8% menos que en septiembre. A diferencia de la construcción, en este caso la comparación interanual fue negativa. La actividad industrial cayó 2,9% frente a octubre de 2024, aunque sostiene un crecimiento acumulado de 3,1% en lo que va de 2025.

Los datos del INDEC revelaron que 10 de las divisiones fabriles cerraron octubre con retrocesos interanuales, lo que explica la caída agregada. Entre las bajas más pronunciadas se ubicaron prendas de vestir, cuero y calzado (-15,1%), productos de tabaco (-12,4%), plástico y caucho (-12%) y metalmecánica (-8,1%). También retrocedieron sectores como automotrices, madera y papel, maquinaria y equipo, alimentos y bebidas, y químicos.

Del otro lado, hubo ramas que lograron avanzar pese al contexto general. Los mayores incrementos se dieron en otro equipo de transporte (11,4%) e industrias metálicas básicas (9%), seguidos por refinación de petróleo (3,2%), otros aparatos e instrumentos (2%) y minerales no metálicos (1,1%).

En el caso de la construcción, el consumo de insumos mostró una dinámica distinta: la mayoría de los rubros presentó aumentos interanuales significativos. Se destacaron el hormigón elaborado (40,7%), los artículos sanitarios de cerámica (35,7%), el asfalto (33,6%) y los mosaicos graníticos y calcáreos (24,5%). También hubo subas en pinturas, grifería, vidrio, tubos de acero y materiales estructurales como el hierro redondo (7,7%) y el cemento portland (7,5%).

En paralelo, el empleo registrado en la actividad privada de la construcción mostró en septiembre —último dato disponible— una mejora de 3,3% interanual. No obstante, el período enero-septiembre cerró con un leve retroceso acumulado de 0,4%, lo que refleja un comportamiento irregular a lo largo del año.