El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana Corina Machado, y llamó la atención por su vestimenta: en lugar de traje formal, apareció usando el mameluco de YPF.

El atuendo fue celebrado por el diputado de La Libertad Avanza Damián Arabia, quien sostuvo en redes sociales que se trató de una forma “disruptiva e innovadora” de promover a la Argentina y a sus empresas en el exterior.

Machado recibirá la distinción este miércoles, en una ceremonia que contará con la presencia de los presidentes de Paraguay, Panamá y Ecuador. Milei también mantendrá reuniones con el rey Harald V y con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, antes de regresar al país el jueves.

La líder venezolana fue reconocida por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos”, según destacó la organización del premio, mientras continúa viviendo en la clandestinidad por las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro.