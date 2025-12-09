La Municipalidad de Centenario había llamado a licitación para mejorar el servicio de transporte urbano en la localidad, sin embargo el mismo quedó desierto ya que ninguna empresa se presentó.

La novedad se conoció este martes en el municipio, cuando fueron a abrir los sobres. Según indicaron, sorprendió a algunos de los secretarios y concejales presentes ya que meses atrás hubo rumores de que una firma local tenía intenciones de hacerlo.

Ya que no hubo ofertas ni interesados, la empresa Pehuenche será la encargada del transporte hasta que haya un nuevo llamado, ya que se trata de un servicio fundamental para la comunidad y que debe estar asegurado.

Desde el municipio han destacado que, por algunos factores, el servicio se ha vuelto "antieconómico" según las empresas, por ello se intentará dialogar con el privado y el público para llegar a un acuerdo.

Por el momento Pehuenche seguirá brindando el servicio en el ejido de Centenario, esto mediante prórroga, ya que el objetivo es que la ciudad no quede sin colectivos, perjudicando a los vecinos.