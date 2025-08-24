Argentina brilló en Asunción y cosechó 95 medallas en los Panamericanos Junior

La delegación argentina cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción con una actuación destacada, logrando un total de 95 medallas: 27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce, lo que le permitió ocupar el quinto puesto en el medallero general.

Entre los hitos individuales, la nadadora Agostina Hein fue la gran figura, colgándose ocho preseas, mientras que Paulina Barreiro brilló en el canotaje con tres medallas doradas, disciplina que lideró el podio argentino con siete títulos. Más allá de los números, el protagonismo de los 338 jóvenes atletas argentinos en 28 disciplinas consolidó al país como una potencia en el deporte juvenil continental.

El desempeño superó ampliamente lo conseguido en la edición inaugural de Cali-Valle 2021, donde se habían obtenido 73 medallas, y deja un claro mensaje de proyección hacia los próximos desafíos: los Juegos Suramericanos Rosario 2026 y los Panamericanos Lima 2027, donde más de 30 plazas ya fueron aseguradas gracias a los resultados en Asunción.

El evento reunió a más de 4000 atletas de 41 países, compitiendo en 42 disciplinas, y tuvo la particularidad de otorgar 216 clasificaciones directas para Lima 2027. Argentina estuvo presente en todas las disciplinas, excepto en taekwondo poomsae, demostrando amplitud y competitividad en su delegación.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó el comportamiento y el espíritu de los atletas: “No hemos tenido ningún problema, todo se ha manejado con muchísima corrección. Tanto durante las competencias como en el tiempo libre, nuestros deportistas se comportaron de manera brillante. Con alegría y compañerismo, todo fue fantástico”.

Además de la natación y el canotaje, se registraron actuaciones destacadas en deportes como karate, BMX Racing y esquí náutico, consolidando una camada de jóvenes con proyección olímpica y capacidad para integrar la elite deportiva argentina rumbo a Los Ángeles 2028.

Con esta actuación, Argentina no sólo sumó medallas, sino que reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte joven y dejó un mensaje claro: el futuro del alto rendimiento está en manos de estos talentosos atletas que representaron al país con esfuerzo, disciplina y pasión.