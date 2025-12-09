No eran improvisados. Según la fiscalía, estos cinco hombres “trabajaban de esto”, elegían objetivos, vigilaban las casas, robaban vehículos para usarlos en los golpes y entraban por puertas traseras tras escalar paredones y techos. Una vez adentro, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares, oro y la ubicación de las cajas fuertes. Todo bajo un mismo patrón: violencia, rapidez y eliminación de pruebas, llevándose incluso los DVR de las cámaras de seguridad.

Entre octubre de 2024 y septiembre de este año, la banda ejecutó doce ataques: once en General Roca y uno en Allen. El botín variaba, pero el método era siempre el mismo. La fiscalía los acusa de asociación ilícita, robo agravado en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad y hurto de vehículos. “Son estrategas, con selectividad de objetivos y análisis prolijo de las víctimas”, sostuvo la fiscal jefa.

“Supera la mera actuación plural de lo circunstancial. Esto se ha sostenido en el tiempo, son hechos que han conmocionando a la sociedad, y no descartamos que se sumen otros hechos, otras evidencias, otras personas”, agregó.

Hoy, el juez de juicio rechazó los agravios presentados por las defensas y ratificó tanto la acusación como las prisiones preventivas. La decisión mantiene a los cinco imputados tras las rejas por cuatro meses, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. La estrategia de los abogados defensores no logró torcer el rumbo del proceso.

Cabe recordar que la formulación de cargos ocurrió el pasado 13 de noviembre, tras haberse concretado diversos allanamientos simultáneos efectuados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. Se los acusa de integrar dicha asociación ilícita. Además, según su participación o no en cada uno de los hechos, se les imputó los delitos de robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda (tanto efectivo como en grado de tentativa).

Algunos de los hechos se agravaron además por el escalamiento (como forma de ingresar a la vivienda) y se sumó el delito de privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencia. Finalmente algunos de los hombres fueron imputados también por el robo y hurto de vehículo dejado en la vía pública.