Qué dijo el DT del Manchester United después de borrar a Garnacho

La ausencia de Alejandro Garnacho en la pretemporada del Manchester United no pasó desapercibida y encendió las alarmas sobre su futuro en el club. En las últimas horas, el nuevo entrenador Ruben Amorim rompió el silencio y explicó los motivos detrás de la exclusión del delantero argentino, dejando en claro que el joven talento no sería parte del nuevo proyecto.

Desde Chicago, donde los Red Devils llevan a cabo su preparación en el Endeavor Health Performance Center, el técnico portugués dialogó con ESPN y fue directo: “Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos... no es esa situación. Es simplemente que quieren nuevos retos”.

Amorim, que llegó al club con la misión de reestructurar un equipo que terminó 15° en la Premier League, el peor resultado desde el descenso en 1974, comenzó a marcar territorio. Aprobó incorporaciones millonarias, como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, por un total de 170 millones de dólares, pero también dejó claro que no contará con todos los nombres que fueron protagonistas en años anteriores.

En ese sentido, se refirió específicamente al caso de Garnacho: “Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento. Y a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”.

La lectura del DT sobre el atacante de la Selección Argentina fue clara: “Tengo la sensación, creo que está claro, de que Garnacho quiere algo diferente, con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que no creo que sea un problema. A veces conectás con un jugador, otras veces él busca un nuevo reto”.

A pesar de que el club no ha confirmado oficialmente una posible salida del jugador, el mensaje es inequívoco. Garnacho no forma parte del grupo que Amorim planea para el futuro inmediato, aunque dejó una puerta entreabierta: “Si el mercado se cierra y ellos siguen siendo jugadores del Manchester United, como club debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero por ahora trabajo con los que creo que se quedarán”.

Amorim cerró la entrevista con un mensaje optimista, evitando dramatizar sobre el recambio que impulsa:“Somos Manchester United. Necesitamos volver a Europa y este es el camino”.

Con apenas 20 años, Garnacho ya dejó huella en Old Trafford, pero todo indica que su futuro podría estar lejos del club que lo vio explotar. En tanto, Amorim sigue puliendo su nuevo equipo, decidido a escribir otra historia tras una de las peores temporadas en la historia reciente del United.