En San Juan se corre la segunda fecha de la Liga Nacional de Patín

Se corre en Pocito, provincia de San Juan, la segunda fecha de la Liga Nacional de clubes de Patín carrera, competencia que tendrá 85 patinadores de la provincia buscando varios de ellos validar su gran momento en el plano argentino

Un total de 31 instituciones en Federados y 14 de intermedia animan la segunda fecha de la competencia, que tuvo la primera en Rosario a principio de año. todas ellas distribuidas en representantes de Mar del Plata, Metropolitana, Santa Fe, Córdoba, Rosario, San Juan, Corrientes La Pampa, La Rioja, Neuquén, y de la Federación de Chile.

Representando a Neuquén dicen presente Alta Barda, Escuela Municipal de Plottier, Leones del Sur, San Lorenzo y Sport Patín, completando un total de casi 80 patinadores, distribuidos en las diferentes categorías.

En las primeras pruebas, que iniciaron el viernes y se extenderán hasta el domingo, se destacaron el 3° lugar en los 200mts y los 10 mil por eliminación de Lucía Monje en mayores. Gran dominio de Franco Carrasco en juveniles ganando ambas pruebas. Por su parte, Benjamín Gader quedó tercero en la prueba de fondo en mayores.

Leones del sur, uno de los clubes neuquinos presentes

En intermedia, también hará presencia provincia de la mano de Alta Barda, Escuela Municipal de Plottier, Leones del Sur y se les suma Somos Patín Carrera.

Federico Layllalef en master quedó en el primer lugar de los 200 contra reloj al igual que Luisana Correa en juveniles, misma distancia pero en segundo lugar para Abigail Herrera, Thiago Palacios y Darío Fernández.

Cabe destacar que para esta temporada se hicieron modificaciones en el sistema de puntaje y forma de disputas con relación a otros años, se suprimieron categorías y solo se compite en Promocionales, sexta, quinta, cuartas, juveniles y mayores.