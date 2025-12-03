El Mundial 2026 ya empezó a tomar forma y este viernes dará un paso clave con el sorteo que definirá los grupos y el camino de cada selección. Será una edición histórica: por primera vez, tres países compartirán la organización de la cita máxima del fútbol.

México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignados sus grupos por su condición de anfitriones. El conjunto mexicano encabezará el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca, mientras que el tercero será en el Estadio Chivas, en Guadalajara. Se tratará de su tercer Mundial como local, algo inédito, después de las ediciones de 1970 y 1986, donde alcanzó sus mejores campañas con llegadas a cuartos de final.

Canadá ocupará el Grupo B y disputará todos sus encuentros en casa: dos en Vancouver y uno en Toronto, marcando su debut como organizador de un Mundial. Estados Unidos será el anfitrión del Grupo D, con dos partidos en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles y uno en el Lumen Field de Seattle.

El despliegue será gigante. La gran mayoría de los encuentros se repartirán en algunas de las canchas más modernas del planeta, todas ubicadas en Estados Unidos. Entre ellas, el MetLife de Nueva Jersey, sede de la final, además del Mercedes-Benz de Atlanta, el Hard Rock de Miami, el Gillette de Massachusetts, el Arrowhead de Missouri y los estadios AT&T y NRG de Texas.

México aportará tres escenarios de peso: el Azteca, el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey, mientras que Canadá sumará el BC Place de Vancouver y el BMO Field de Toronto.

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington, en una ceremonia que abrirá oficialmente la recta final hacia un Mundial que promete ser tan amplio como ambicioso. Tres países, una misma ilusión y una cita que romperá todos los moldes.