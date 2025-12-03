En una época donde la expectativa de vida es más alta y el deseo de no envejecer está presente en muchos, llegar a grande con una buena memoria, en buen estado y con el cerebro entrenado es fundamental. Para poder encarar este desafío, docentes e investigadores ofrecen una plataforma que ayuda a "prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores".

Se llama "Labpsi" y fue fundada por docentes e investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pertenecientes al Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT), quienes desarrollaron un laboratorio virtual con dos propósitos.

Una de las finalidades es pedagógica, para servir como apoyo didáctico para los alumnos de la carrera de Psicología. Por otro lado, tiene un apartado destinado a la comunidad general con ejercicios cognitivos que permite que las personas exploren tareas que ponen en juego distintos procesos cognitivos, según explican en el sitio web.

La plataforma es online y gratuita y ofrece más de 100 ejercicios cognitivos, diseñados para estimular la mente y prevenir el avance de trastornos como la demencia y el Alzheimer.

Los creadores destacan que cada ejercicio tiene niveles de dificultad identificados con colores y el desafío se puede ir graduando, para evitar frustraciones y fomentar el aprendizaje.

Labpsi ofrece actividades divididas en 9 categorías: memoria, atención, conocimiento y representaciones mentales, lenguaje, cognición social, resolución de problemas y razonamiento, percepción, acciones y gestos y conocimiento sobre los objetos.

Cada ejercicio indica las habilidades mentales que trabaja, como atención selectiva o procesos perceptivos. El sitio es fácil de usar: no requiere registro, ni correo ni contraseña, y se adapta a celulares, lo que facilita el uso tanto a personas sanas como a quienes presentan quejas subjetivas o deterioro cognitivo leve.

Adelantaron que Labpsi, además de ser una iniciativa argentina, es un proyecto en desarrollo que seguirá creciendo. Destacan que tiene identidad nacional y que uno de los objetivos es reforzar la identidad propia.