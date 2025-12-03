La ciudad se despertó con la noticia: efectivos de la comisaría 8va lograron detener a una joven de 20 años, oriunda del barrio Las Bardas, que era intensamente buscada por la Justicia Federal. La orden venía directamente desde Buenos Aires, donde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 había ratificado su imputación por el delito de robo.

Durante semanas, la Policía Federal había exigido a la fuerza rionegrina que pusiera todo el empeño en localizarla. Sin embargo, la tarea se volvió frustrante: la joven había abandonado Choele Choel y se había trasladado al Alto Valle, esquivando los operativos y dejando a los investigadores sin pistas firmes.

El giro inesperado llegó en las últimas horas. La joven regresó a Choele Choel y, con ese movimiento, quedó expuesta. Los efectivos locales no dudaron y concretaron la detención, cerrando así un capítulo de incertidumbre que mantenía en vilo a la comunidad.

Tras la captura, la joven fue trasladada a una unidad policial del Valle Medio. Allí permanece bajo custodia, aguardando la decisión de la Justicia de Buenos Aires sobre su extradición. El caso, que mezcla juventud, delito y fuga, promete seguir generando repercusiones en la región.

La detención no es solo un hecho policial, es un golpe simbólico para Choele Choel, que ve cómo una vecina del barrio Las Bardas se convierte en protagonista de un expediente federal. La mezcla de drama familiar, búsqueda infructuosa y captura final alimenta la sensación de que la ciudad quedó marcada por un episodio que nadie esperaba.